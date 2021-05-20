Daşdan Barış Gücünde görev yapacak

– Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürü Bekir Daşdan, Güney Sudan Barış Gücü’ne atandı.

Düzce’de uzun süredir görev yapan son olarak Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlerine atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Bekir Daşdan, Barış Gücü görevlisi olarak Güney Sudan’a atandı. Düzce’de uzun yıllar başarılı görevlere imza atan Bekir Daşdan görev bölgesinden ayrılmadan önce ise Kaynaşlı İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi’ye veda ziyareti yaptı. Veda ziyaretinden Kaymakam Ekşi, Bekir Daşdan’a Kaynaşlı’da görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki çalışma ve sosyal hayatında başarılı ve huzurlu günler diledi.

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