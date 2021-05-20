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Çalınan lüks otomobil, 140 kilometrelik kovalamaca sonucu bulundu Otomobili çalıp kaçmıştı, operasyonla yakalandı

İHA

Çalınan lüks otomobil, 140 kilometrelik kovalamaca sonucu bulundu Otomobili çalıp kaçmıştı, operasyonla yakalandı

– Düzce'de kapalı otoparktan lüks otomobil çalan şüpheli ve polis arasındaki kovalamaca 140 kilometre sürdü. Çalınan otomobil katı atık tesislerinde terk edilmiş halde bulunurken, otomobil hırsızı ve yanındaki 4 şüpheli, polisin operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı.
Olay, 15 Mayıs Cumartesi günü Düzce’nin Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı otoparktaki lüks otomobili çalan şüpheli F.M., daha sonra ortadan kayboldu. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlatırken, hırsızlık olayı ise sosyal medyada yer buldu. Arkadaşının çalınan otomobilini başka mevkide gören bir vatandaş, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri fark eden şüpheli, daha sonra araçla kaçmaya başladı. Polis ve şüpheli F.M. arasındaki 140 kilometrelik kovalamaca sonucu lüks otomobil, Hecinler bölgesinde bulunan katı atık depolama tesisinde terk edilmiş halde bulundu.

Özel ekip kuruldu
Havanın kararması ve arazi şartlarının elverişsiz olması sebebiyle izini kaybettiren şüpheli için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel ekip kuruldu. Şahsın yakalanması için yapılan çalışmaların ardından, Konuralp bölgesinde bulunan bir evde olduğu bilgisi alındı. Oluşturulan ekip, bölgede güvenlik önlemlerini aldıktan sonra eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında otomobil hırsızı şüpheli F.M. ile birlikte N.M., S.K., K.K.G. ve E.Ç. isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. İkamette yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah, bir miktar uyuşturucu ve madde içiminde kullanılan aparatlar yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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