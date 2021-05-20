Durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

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– Düzce TEM Otoyolu Ankara istikametinde şüphe üzerine durdurulan otomobil içerisinde 410 gram uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, başsavcılık koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu Ankara istikameti Yeni Bağlantı Yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Araçtaki 2 şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 410 gram toz esrar maddesi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs, "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" suçundan gözaltına alındı.

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