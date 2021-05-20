Başkan Özlü, İstanbul Caddesi şehrin kimliği olacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ‘Kent Estetiği Projesi’ kapsamında çalışmaları devam eden İstanbul Caddesi'nin yenilenmesi faaliyetlerini titizlikle yürütüyor.

Başkan Dr. Faruk Özlü’ nün üzerinde hassasiyetle durdurduğu ve mayıs ayının başı itibariyle başlayan tam kapanma sürecini de fırsata çevirerek alt yapı ve beton atma çalışmalarının tamamlandığı İstanbul Caddesi, yeni yüzü için gün sayıyor.

Düzce’nin şehir kimliğini oluşturmak için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Başkan Dr. Faruk Özlü “Tam kapanma ile birlikte Kent Estetiği Projesi kapsamında çalışmalarına başladığımız İstanbul Caddesinde faaliyetlerimizi hız kesmeden yürütüyoruz. Ekiplerimiz, alt yapı ve kazıma işlemlerinin ardından beton dökerek ilk etabımızı tamamladılar. Sakarya’ya giderek caddemize dikilecek olan Düzce’nin mevsimine, yapısına uygun estetik açıdan fark oluşturacak bitkilere yönelik incelemelerde bulunduk. Kökü 60 santimetre büyüklüğü ise 2,5 metre olacak şekilde ki süs bitkileri üzerinde izlenimlerimizi gerçekleştirdik. Hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda ince eleyip sık dokuduğumuzun bilinmesini isterim. Gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras yaşanabilir, sağlıklı bir çevredir. Düzce her şeyin en iyisini ve en güzeli hak ediyor. Bizlerde bunun için üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

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