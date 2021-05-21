Bilsoft Yazılım’dan üniversite öğrencilerine uzaktan staj imkanı

– Türkiye’nin KOBİ’ler tarafından en çok tercih ettiği ön muhasebe programını geliştiren Bilsoft Yazılım, pandeminin oluşturduğu olumsuzlukları bertaraf etmek için online staj uygulamasını geliştirdi.

Her yıl çok sayıda öğrenciye staj imkanı sağlayan Bilsoft Yazılım Kurulu Başkanı Bilal Veli, pandemi dolayısıyla işyerinde stajyer kabulünün çok mümkün olmaması öğrencilerin eğitiminde ciddi eksiklik oluşturduğunu bu nedenle pandemiye rağmen öğrencilere staj imkanı sağlamakta kararlı olduklarını ve bu durumun çalışanların sağlığı açısından olumsuzluk oluşturabileceğinin farkında olduklarını belirtti. Hem çalışanların ve stajyerlerin sağlığını hem de gençlerin işbaşı eğitimlerinin önemini göz önünde bulundurarak pandeminin devam ettiği süreçte, çevrimiçi staj uygulamasının hayata geçirdiklerinin ifade eden Veli, böylelikle üniversitelerin farklı bölümleri ile imzaladıkları staj protokollerine bu zor zamanda bile bağlı kaldıklarını ve üniversiteli gençlerin gelişimlerine katkı sağlamaya devam ettiklerini bildirdi.

Bilal Veli, Bilsoft'un öğrencilere olan ilgisi ve gençlerin kalkınmasında öncü rol oynamasından memnuniyet duyduğunu, ülkemize değer katma ilkesiyle yola devam eden üniversite öğrencilerinin işbaşı eğitimi ile tecrübe kazanmasının çok önemli olduklarını belirtti. Veli, ayrıca “Bilsoft gibi teknolojik bir firma ile staj protokolünü imzalamamız bölüm öğrencilerine şüphesiz fayda sağlayacaktır. Mezunların çok iyi yerlere geldiğini görmek bizlere gurur vermekle kalmıyor, bizleri daha iyi hizmet vermek için motive ediyor” dedi. Online kurulan kuluçka platformuyla da daha fazla öğrenciye destek verebilmenin sevincini paylaştı.

Amaçlarının üniversiteli gençlerin kariyerlerine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Bilsoft Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Veli, üniversitelerden teknoloji ve yeniliğe dayalı gelecek her türlü teklife açık olduklarını ve değer üreten üniversite vizyonuyla faaliyet gösteren üniversiteler ile iş birliklerine devam edeceklerini belirtti.

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