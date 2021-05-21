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Başkan Şahin’den, Keşir’e ziyaret

İHA

Başkan Şahin’den, Keşir’e ziyaret

– Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Belediye Meclis Üyesi Akif Demir ile birlikte AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'i ziyaret etti.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı seçilen Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Belediye Meclis Üyesi Akif Demir ile birlikte Ayşe Keşir'i ziyaret görevinde başarılar dilediler.

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