Bolu Dağı'nda sis ve yağmur

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- BOLU Dağı´nın D-100 yolu geçişinde sis ve yağmur etkili olurken, görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde sis ve yağmur etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerlerken, yol kenarlarındaki sis ikaz lambaları açıldı. Trafik ekipleri de güzergahlarda önlemlerini artırdı.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-05-21 16:30:46



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