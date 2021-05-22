Tarihi Roma köprüsü restorasyonu incelendi

– Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet Konuralp’te bulunan tarihi roma köprüsünde yapımı devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı görevlerini sürdüren 4. Bölge müdürlüğü ekipleri Düzce’nin Konuralp bölgesinde bulunan tarihi roma köprüsünde geçtiğimiz yıllarda restorasyon çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar dikkatle devam ederken, Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet bölgede incelemelerde bulundu. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Vali Atay, Tarihi Roma köprüsünde ki restorasyon çalışmalarının dikkatle devam ettiğini belirtti.

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