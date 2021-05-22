Emniyet müdüründen duygulandıran hareket

– Düzce’de gece saatlerinde yapılan çalışmaları denetleyen Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, sokaklarda bulunan köpeklere mama verme anları sosyal medyada paylaşılınca beğeni aldı.

Düzce’de Korona virüs salgını nedeni ile şehrin muhtelif noktalarında yapılan denetimleri inceleyen Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan’ın yaptığı hareket sosyal medyada büyük beğeni aldı. İstanbul caddesi üzerinde il Emniyet Müdür yardımcısı Jesmin Ekedal ile birlikte yapılan denetimleri inceleyen Emniyet Müdürü Akkaplan, sokak hayvanlarının aç olduğunu fark etti. Hemen aracının bagajında bulundurduğu mamayı çıkartan Akkaplan sokak hayvanlarını besledi. Bu anları fotoğraflayan bir vatandaş durumu sosyal medyada paylaşmasının ardından gönderi büyük beğeni aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.