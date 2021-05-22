Tarihi Türbe’de restorasyon yeniden başladı

– Konuralp Gazi'nin türbesinde başlatılan ve hukuki süreç nedeniyle yarım kalan restorasyon çalışmaları yeniden başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün üzerinde hassasiyet ile durduğu Konuralp'in Dünya mirasına kazandırılmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Tarihi bölgede bulunan Konuralp Gazi türbesinde ara verilen restorasyon çalışmaları yeniden başlatıldı. Başkan Özlü Türbede yarım kalan çalışmaların biran önce tamamlanacağının müjdesini verdi. Antik Tiyatro kazı bölgesinde incelemelerde bulunan ardından Konuralp Gazi’nin bulunduğu türbeyi ziyaret eden Başkan Özlü, yaşanan süreci özetleyerek; “Konuralp Tarihi Kent Meydanı Düzenleme Projesi Kapsamında, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan projenin ihalesinin ardından, yüklenici firma restorasyon çalışmalarına başlamıştı. Firmanın restorasyon çalışmalarını yarım bırakması ile birlikte başlatılan hukuki süreç sona erdi" dedi.

Kubbe kurşunla kaplanacak, alem takılacak

Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Düzce Belediyesi olarak türbedeki restorasyon çalışmalarına başladıklarını söyleyen Başkan Özlü, “Onaylanan proje çerçevesinde restorasyon işlemini tamamlayacağız. Türbenin kubbesi kurşunla kaplanıp 'alem' takılacak. Bunun yanı sıra pencere ve kapıları birinci sınıf çam kereste olacak, lokma parmaklık takılacak, Türbe sandukalarının oturduğu kaide ise mermer ile kaplanacak” şeklinde konuştu. Başkan Özlü Türbenin restorasyonu ve kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgenin Göbeklitepe gibi Türkiye'nin gündemine oturacağını yineledi.

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