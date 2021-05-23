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Yine çaldığı aracı terk edip, kaçtı

DHA

Yine çaldığı aracı terk edip, kaçtı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,(DHA)- DÜZCE´de geçen hafta polis kovalamacasında çaldığı lüks otomobili bırakarak yaya kaçan Fikret M., dün gece de bir motosiklet çalarak polisten kaçmaya başladı. Çaldığı motosikleti terk eden Fikret M., yine yaya olarak kaçtı.
Olay, dün gece Konuralp Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden bir motosiklet çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Motosikletin D-100 kara yolunda seyir halinde olduğunu belirleyen polisler ile şüpheli arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından Ağa Mahallesi'ndeki toprak yola giren şüpheli, kaçamayacağını anlayınca çaldığı motosikleti terk etti. Yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kovalamacanın ardından şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki kamera görüntülerini inceledi. Motosiklet hırsızının, geçen hafta Burhaniye Mahallesi'nden lüks bir otomobil çaldıktan sonra kaçamayacağını anlayarak aracı terk eden ve yaya olarak kaçan Fikret M. olduğu belirlendi. Yaklaşık 4 gün önce operasyon ile evinde yakalanan Fikret M.'nin, çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Polis ekipleri, Fikret M.'yi tekrar yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-05-23 15:53:09

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