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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik öğrenciler bahçelerini müzeye dönüştürdüler

İHA

Minik öğrenciler bahçelerini müzeye dönüştürdüler

– Düzce Şükran Öney Anaokulu öğrencileri 1824 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası dolayısıyla okul bahçesinde minyatür bir müze oluşturdular.
Çeşitli ülkelere ait kağıt ve bozuk paralar, kültürel öğeleri olan antika eşyalar, yöresel ürünler, pulpeçete koleksiyonları, çeşitli düğmeler, yapraklar, çocukların ailelerinden gelen çocukluk oyuncakları okul bahçesinde sergilendi.
Öğretmen Zehra Erbaş, öğrencilere ülkenin tarihi ve kültürel varlıklarını tanıttı. Eski eserleri korumanın gereği ve önemini anlattı. Ülkenin tarihi eserlerine, kalıntılarına sahip çıkmanın ve onları korumanın vatandaşlık görevi olduğu vurgulandı.
Okul yönetiminden program ile ilgili yapılan açıklamada "Ülkemizdeki kültür varlıklarının tanıtılması, korunması, onarılması ve saklanması ile gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan ve yapılması gereken çalışmaları anlatmak, müzelerimizi tanıtmak, öğrencilerimizin millî kültür ve tarih bilgisini zenginleştirmek, onların kültür varlıklarımıza sahip çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla okullarımızda 1824 Mayıs tarihleri arasında Müzeler Haftası kutlanmaya başlanmıştır" denildi.

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