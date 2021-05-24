Düzce Belediyesi’nin yeni logosu tanıtıldı

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, geniş katılımlı bir toplantı ile Düzce Belediyesi’nin yeni kurumsal kimliğini tanıttı. Başkan Özlü, sosyal bütünleşmeyi sağlayan, ortak değerlerin yansıtıldığı simgesel bir logo tasarlandığının altını çizdi.

"Yeni Bir Vizyon İle Düzce Belediyesi” sloganı ile yola çıkan Düzce Belediyesi, kentin tarihi dokusuyla uyum sağlayan Düzce Belediyesinin logosunu kamuoyuna tanıttı. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yanı sıra belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları ile Kent Konseyi Kadın ve Gençlik Meclisi üyeleri katıldı. Yeni Belediye logosunun tanıtım videosu ile başlayan başlayan toplantıda konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Şehirlere kimlik veren, sosyal bütünleşmeyi sağlayan ortak değerler vardır. Yaylasıyla, deniziyle, tarihiyle, doğasıyla çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Düzce’mizde her bir değerden bir parça da olsa var. Sembol olarak Düzce’mizde ortak değer oluşturmak istedik. Düzce’nin markalaşması açısından bir adım olacak” dedi.



Atılım yapan Düzce sembolü

“Düzce’yi 1323 yılında fetheden ortak atamız Konuralp Bey’in logoda olmasını önemsedik” diyen Başkan Özlü, “Geçmişten bugüne Düzce’nin kültürel özelliklerini yansıtan mirasları kullanmak istedik. Bu kültürel değerler incelendiğinde Konuralp Gazi’nin tarihi kimliği ve kişiliği kurumsal kimliğin oluşturulmasında önemli bir rehber olmuştur. Konuralp Gazi, Düzcelilerin öz gücünü ve cesurluğunu, yiğitliği temsil eden önemli bir figürdür. Şahlanan atın üzerindeki Konuralp Bey ise atılım yapmaya hazırlanmış Düzce’yi temsil etmektedir” şeklinde konuştu.



Selçuklu güneşinden esinlendik

Logoda bulunan kırmızı çemberin Selçuklu Güneş figürü kullanılarak geçmişten bugüne kalan ortak mirası simgelediğini belirten Başkan Özlü, “Logomuzun sade olmasına dikkat ettik. Selçuklu Güneşini sembolize eden kırmızı çember, tarihten bu yana güçlü bağlarımızı da ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı. Başkan Özlü, belediyenin kuruluşu olan 1881 tarihiyle hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum yılına, hem belediyenin kuruluş yılına hem de son il olan Düzce’nin plaka numarasına hoş ve anlamlı bir atıfta bulunduklarını kaydederek, milattan önceden başlayan kentin serüvenini logoda simgeleştirdiklerini söyledi.



Meclisten onay bekleniyor

Başkan Özlü, logonun tavsiye niteliğinde olduğunun altını çizerek, meclise sunulacağını ve meclisten geçmesi halinde kullanıma başlanacağını da vurguladı. Tanıtım sunumunun ardından söz alan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, meclis üyeleri ve siyasi parti üyeleri, yeni logo tasarımını çok beğendiklerini, kurumsal kimlik açısından bu tür dokunuşların çok önemli olduğunu belirterek Başkan Özlü’ye vizyoner bakış açısından dolayı teşekkür etti.

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