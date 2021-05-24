Uyuşturucu ticareti polise takıldı

Hindistan'ın kabusuydu Rusya'ya da sıçradı! Türkiye için risk ne?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce’de uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alınırken, şahsın uyuşturucu aldığı zanlı da İstanbul'da yakalanarak getirildiği Düzce'de tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Konuralp bölgesinde düzenlediği operasyonda bir şahıs 4 parça halinde 25 gram metamfetamin ile yakalandı. Hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapılan zanlının uyuşturucuyu İstanbul’da bir kişiden aldığı tespit edildi. Düzce polisinin İstanbul’da düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanan uyuşturucu taciri Düzce’ye getirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.