Düzce'de denetimler sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce'de korona virüs salgını sonrasında başlatılan 'yoğunlaştırılmış dinamik denetimleri' uygulanmaya devam ediyor.

Korona virüs salgını kapsamında Düzce’de yoğunlaştırılmış dinamik denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda Düzce Valiliği’nin koordinasyonu ile birlikte merkez ve ilçelerde denetimler yapılıyor. Halk otobüslerinde, gıda satışının yapıldığı yerlerde ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ekipler tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.