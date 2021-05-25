Kurallara uyarak spor yapıyorlar

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– Düzce’de açık havayı fırsat bilen taekwandocular sentetik cim sahada hocaları eşliğinde antrenman yaptılar.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren fahri antrenör Hakan Şengönül yönetiminde taekwondo antrenmanlarına pandemi kurallarına uygun olarak açık havada devam sürdürüyorlar.

Antrenman yapan çocuklar hem stres attıklarını hem de spor yaptıklarını söylediler.

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