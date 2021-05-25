Adli kontrolle serbest bırakıldı, 8 gün sonra yine hırsızlık yapınca tutuklandı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, 14 Mayıs günü otomobil hırsızlığı suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fikret M., 8 gün sonra motosiklet hırsızlığından tutuklandı.

Burhaniye Mahallesi´nde 14 Mayıs günü park halindeki otomobili çalan Fikret M., polislerle kovalamaca sırasında aracı terk edip kaçtı. Fikret M., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fikret M., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fikret M., 22 Mayıs günü ise Konuralp Mahallesi´nden bu kez motosiklet çaldı. Polisler peşine düşünce motosikleti bırakarak kaçan Fikret M., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Fikret M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-05-25 14:53:01



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