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Moda tasarımcısı arkadaşı Yağmur Aşık'ı suçladı: Cinayet planlarının hepsini yaptı  

DHA

Moda tasarımcısı arkadaşı Yağmur Aşık'ı suçladı: Cinayet planlarının hepsini yaptı  


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - ESKİ milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla Yağmur Aşık, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek´in tutuksuz yargılandığı davada tanık olarak dinlenen moda tasarımcısı Süleyman Tezcan, "Yağmur Aşık cinayet planlarını yaptı ve bana beyan etti" dedi. 
Düzce´de 15 Mart 2020 tarihinde cezaevi firarisi Erdi Sungur´la birlikte yakalanan eski milli futbolcu Emre Aşık´ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık´ın, 'Kasten Adam Öldürme' suçlamasıyla Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan Erdi Sungur´un ifadelerinden yola çıkılarak Yağmur Aşık´ın sevgilisi Baycan Şenürek de sanık olarak davaya eklendi.  
Üç sanığın tutuksuz yargılandığı davada Emre Aşık´ın avukatı Funda Sadıkahmet mahkemeye yeni deliller sunduklarını söyledi. Söz alan av. Sadıkahmet, "Müvekkilimiz Emre bey Anadolu Adliyesi´nde dinleneceği için buradaki duruşmaya katılmadı. Erdi Sungur ve Yağmur Aşık´ın sanık olarak yargılandığı adam öldürmeye teşebbüs dava dosyasına bir başka sanık Baycan Şenürek´in de sanık olmasıyla ve adam öldürmeye teşebbüs konusuyla ilgili Anadolu Adliyesi´ndeki dosya da burada birleşti ve 3 sanıklı bir dosya oldu. Biz mağdur vekilleri olarak katıldık. Bir de tanığımız vardı, Süleyman Tezcan. Kendisi Yağmur Aşık´la çok eski dostluğu olan birisi. Tezcan, bizimle iletişime geçerek tanıklık yapmak istediğini söyledi. Yağmur Aşık katılmadı. Baycan Şenürek SEGBİS aracılığı ile İstanbul Adliyesi´nden katıldı. Çok hararetli bir duruşma oldu. Sanıkların ev aramalarında, birtakım flaş bellekler tespit edildiği için bunlar İstanbul´daki adliyelerde soruşturma dosyalarına sunulmuş olması sebebiyle oradan birtakım bilgi ve belgeleri mahkeme dosyasına sunduk. Ciddi deliller sunduk. Sanıkların bağlantılı olduğu kişilerle araştırmalar yapılacak." dedi. 
TANIK TEZCAN'DAN YAĞMUR AŞIK'A SUÇLAMA 
Bugün görülen davada Yağmur Aşık´ın 2019 yılında tanıştığı ve bir süre aynı evi paylaştığı eski yakın arkadaşı moda tasarımcısı Süleyman Tezcan tanık olarak dinlendi. Tezcan ifadesinde, "Yağmur benim çok eski arkadaşım. Ben moda tasarımcısıyım. Bir defilede tanıştık. Daha sonrasında arkadaşlığımız pekişti. Bu dönem içinde Emre ile ayrılma olayları ortaya çıktı. Bu dönem içinde birçok şeye şahit oldum. Ama hiçbir zaman bana zarar verebileceğini aklıma getirmedim. Ama artık bu kişinin o kadar gözü dönmüş ki şahit olan herkesi öldürüp yok etmek istiyor. Benim de evime ajanlar yerleştirildi, telefonlarıma casus programlar yüklendi. Bende bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçemi verdim. Şu an soruşturma aşamasında. Kanıtlı, belgeli ve ispatlılar." diye konuştu. 
`CİNAYET PLANLARINI YAPTI VE BANA BEYAN ETTİ´ 
Tezcan, Yağmur Aşık´ın cinayet planlarını yaptığını ve kendisine beyan ettiğini dile getirerek, şöyle dedi: 
"Bu kişi bu cinayet planlarının hepsini yaptı ve bana beyan etti. Bununla ilgili telefon görüşmeleri mahkeme tarafından istendi. Telefon görüşmeleri geldiğinde bunları herkes görecek. Bir olayın iç yüzünün anlaşılması için illa birinin ölmesi yada zarar görmesi mi gerekiyor."  
`BENİ DE ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTILAR´ 
Yağmur Aşık´ın kendisini de öldürmeye çalıştığını iddia eden Tezcan, ifadesine şöyle devam etti: 
"Elimize çok ciddi bir hard disk geçti. Bu hard disk içerisinde çeşitli kişilerle mesajlaşmalar, kayıtlar, çeşitli fotoğraflar ve söylemediğim birçok şey var. Bunlar ortaya çıktığında gerçeğin ne olduğu anlaşılacak. Bu kişinin ceza alması için illa birinin ölmesi mi gerekiyor? Sadece yurt dışı yasağı cezası var. Bu kişi benim yanımda Gürcistan´a kaçmak için illegal görüşmeler yaptı. Boşanma davasında Emre´nin yapmamış olduğu şeyleri, Emre´nin asla görmediğim şeylerini beyan etmem istendi. Bunları yapmadığım için bana kin ve nefret beslemeye başladı. Benim hayatımı bitirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bundan sonra arkadaşlığımı kesip savcılığa suç duyurunda bulundum. Beni de öldürmek istediler. Emre´yi de öldürmek istediler. Bu kişi bürokraside tanıdıkları olduğunu beyan ediyor ve etrafına korku saçarak insanları sindirip, susturmaya çalışıyorlar. Ama artık susmayacağım. Bildiğim her şeyi bugün de bundan sonra da anlatacağıma yemin ediyorum." 
Dava, delillerin incelenmesi, tanık beyanlarında anlatılan ve sanıklarla bağlantılı olan kişilerin araştırılması gerekçesiyle 2 Temmuz tarihine ertelendi.   DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-05-25 21:43:29

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