DÜ’lü öğrenciler finalde

Bu yıl 18.’ncisi yapılan Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması’na katılan Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri, “Program Adında Lojistik Kelimesi Olmayan Lisans ve 4 Yıllık Yüksek Okul Öğrencileri” kategorisinde finale kalmayı başardı.

Mars Lojistik ve Lojistik Derneği (LODER) iş birliği ile bu yıl 18.’ncisi düzenlenen Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması’na “Program Adında Lojistik Kelimesi Olmayan Lisans ve 4 Yıllık Yüksek Okul Öğrencileri” kategorisinde katılan Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencileri, hazırladıkları vaka çözümü ile finalde yarışmaya hak kazandı.

Düzce Üniversitesi Yönetimi de yarışmaya başarı kazanan Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Mahmut Kahveci ve Batukan Yorulmaz ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencisi Damla Bal’dan oluşan takıma finalde başarılar diledi.

Araştırmacı, meraklı ve çözüm üretici öğrencilere fikirlerini aktaracağı bir ortam oluşturmak, sektörü öğrencilere tanıtmak ve öğrencilerin vaka çözümleme becerilerini geliştirmek amacıyla 2004’den beri düzenlenen ve tüm üniversite öğrencilerine açık olan yarışmanın finali, önümüzdeki ay içerisinde gerçekleştirilecek.

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