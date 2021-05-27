Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Düzce Sancaklar Mahallesi’nde servisten dönen minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza Sancaktar Mahallesi karakuş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eski Akçakoca Caddesi üzerinde seyir halinde olan Şerafettin K. idaresindeki 81 AAB 169 plakalı servis aracı ile aynı istikamette seyir halinde olan Serdar D. idaresindeki 81 DP 324 plakalı motosiklet Karakuş Sokak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Kağan Ö. yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve Emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Düzce’de ki çeşitli hastanelere kaldırdı. İşçi servisinden dönerek evine gitmek isteyen minibüs sürücüsü Şerafettin K.’ya olay yerinde bulunan yaralıların yakınları tepki gösterince polis ekipleri şahıs alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Kazada motosiklette bulunan iki kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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