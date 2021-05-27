Eğitim Bir-Sen Düzce’de yine yetkili sendika oldu

– Düzce'de yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Eğitim BirSen tekrar eğitim kolunda yetkili sendika oldu. Yeni sayımlarda Düzce'de 2 bin 192 eğitimci Eğitim BirSen'e üye olarak, Düzce'nin yetkili sendika olmasına katkı sağladı.

Düzce'de mayıs ayında yetkili sendika seçimleri yapıldı. Yapılan üye sayımlarında eğitimci camiasının yetkili sendikası Düzce Eğitim BirSen oldu. Düzce'de 2 bin 192 üyeye ulaşan Düzce Eğitim BirSen'in yetkili sendika olması ile ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim BirSen Başkanı Ömer Faruk Çelebi, "Emek, Ömür ve Gönül Verenlere Teşekkürler. EğitimBirSen'i Düzce'de "12. Yılımızda da zirvede tutan, yetkiyi açık ara farkla bizlere emanet ederek tarih yazan tüm dostlara selam olsun. Bu başarıda emeği geçen başta "teşkilatımızın uç beyleri" kurum temsilcilerimize, Kadınlar Komisyonumuza, Düzce Üniversitesi, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca Yönetimlerimize, Şube Yönetim Kurulu üyelerimize ve bu teşkilat için emek, ömür ve gönül veren tüm gönül dostlarına binlerce teşekkürler” şeklinde konuştu.

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