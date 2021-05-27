Kızların cadde ortasında kavgası kamerada



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, 3 genç kız cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentin en işlek caddelerinden Gaziantep Caddesi´nde bugün öğle saatlerinde iki genç kız ile karşılaştıkları başka bir kız arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa kavga eden kızlara, çevredekiler müdahale etti. Bir kişi, kızlardan birini alıp iş yerine sokarak diğerlerinden uzaklaştırdı.

Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-05-27 15:26:56



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