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Vaka sayıları ile korkutan il hızla normale dönüyor Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz: “Düzce’de 100 binde 100’lere doğru indik” “Yoğun bakımlarda yatanların yaş ortalaması 40 ila 60 arasında”

İHA

Vaka sayıları ile korkutan il hızla normale dönüyor Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz: “Düzce’de 100 binde 100’lere doğru indik” “Yoğun bakımlarda yatanların yaş ortalaması 40 ila 60 arasında”

– Geçtiğimiz aylarda vaka artışları ile gündeme gelen Düzce'de vaka sayılarının hızla düştüğünü söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "1 Haziran’dan itibaren 50 yaş ve üzerine aşılama olacak. Covid19'u yavaş yavaş hayatımızdan çıkartmaya başlayacağız" dedi.
Korona virüsle mücadele kapsamında Haziran ayından itibaren 50 yaş ve üzerine yapılacak aşılamalar ile Haziran ayının ortalarına doğru normalleşmenin hızlanması bekleniyor. Korona virüs salgını sürecinde geçtiğimiz aylarda hızla yükselen vaka sayıları ile gündeme gelen Düzce'de vaka sayılarındaki düştüğünü belirten Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz da yeni aşılama sürecinin normalleşmeye geçişi hızlandıracağını söyledi. Düzce’de 142 bine yakın aşılama çalışmaları yaptıklarını ve ilerleyen süreçlerde daha hızlı artışın olacağını belirten Yılmaz, “Covid ile ilgili çalışmalarımızda tüm vatandaşlarımız da bize vermiş olduğu desteklerle sağlık çalışanlarımızın da üstün gayreti ile dalgalanmalar yaşasak da çok güzel bir başarı elde ettik. Bundan sonraki süreçte aşılama sürecine geçmiş durumdayız. Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi 1 Haziran’dan itibaren 50 yaşa aşılanma inmiş olacak. Diğer yaş gruplarına önümüzdeki süreçte inmeye başlayacak. İnşallah Haziran ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bakan Prof. Dr. Fahrettin Koca da söylemişti hızlı bir aşılama süreci ile devam edeceğiz. COVİD ile ilgili sürecimizi bundan sonra hayatımızdan yavaş yavaş çıkartmaya başlayacağız. O zamana kadar yine vatandaşlarımızdan maske mesafe hijyen kurallarına uymalarını bekliyoruz. Aşılama konusunda şu ana kadar 142 bin civarında Düzce’de aşılama yaptık. Yeni açılan gruplar ile bu biraz daha hızlanacak. Önümüzdeki hafta daha da sayılarda artış olacak diye ümit ediyoruz” dedi.

“Yüz binde 100’lere kadar düştük”
Düzce’de vaka sayılarının hızla düştüğünü, yüz binde 117 olan vaka sayılarının yüz binde 100’lerde açıklanmasını beklediklerini belirten Dr. Yılmaz, “COVİD süreci ile ilgili hastanemizdeki yatak doluluk oranımız yüzde 10’lara kadar düştü. Yüz binde 118117 civarındaydı geçen hafta. Bu hafta açıklanacak veriler ile bu rakam biraz daha aşağılara yani yüz binde 100’lere doğru geliyor. İnşallah önümüzdeki hafta açıklanacak veriler bu şekilde olacak diye ümit ediyoruz. İlerleyen süreçlerde artık COVİD ile ilgili rakamlar tarih olacak diye düşünüyorum. Çünkü aşılama ile ilgili rakamlarımız ön plana çıkacak. Bu süreci bu şekilde tamamlamış olacağız” diye konuştu.

“Yoğun bakımlarda yatanların yaş ortalaması 40 ila 60 arasında”
Yoğun bakım yaş ortalamasının 40 ila 60 arasında olduğunu belirten Dr. Yılmaz, “Ortalamamız 4060 yaş arasına geldi. Çünkü 65 yaş üstünü daha önceki aşılama sürecinde aşıladığımız için o vatandaşlarımızdaki gruplarımızda korona virüse yakalanıp da ağır geçiren olmadı. Farklı hastalıkları olanlar ile farklı sıkıntılar oluştu. Şu anda vaka sayıları 40 ila 60 yaş arasında seyrediyor yoğun bakımda. Onlar da yavaş yavaş artık iyileşme periyodunda olan hastalarımızı servise çekmeye başladık” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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