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Düzce'de engelliler aşılanmaya başladı

DHA

Düzce'de engelliler aşılanmaya başladı


Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, engelli kişilere koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz engelli kişilerin aşılanması için bugün çalışmalara başladıklarını belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.
Düzce´de engelli bireylerin aşılanmalarına başlandı. Orta düzeyde engelliler randevuyla Atatürk Devlet Hastanesi aşı birimine gelirken, ağır engelli bireyler ise evlerine gidilerek aşılanmaya başlandı. Hastanede aşı olan engelli kişiler, herkesin aşı olmasını istedi. Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz tüm engelli kişileri aşı olmaya davet ederek, "Sağlık Bakanımızın açıklamasıyla ağır ve orta engelli vatandaşlarımız için aşı tanımlaması yapıldı. Bu sabah itibarıyla aşı çalışmalarına başladık. Aşı için tüm vatandaşlarımızı sağlık tesislerimize beliyoruz. Çünkü Covid-19´u hayatımızdan çıkarmanın tek yolu aşıdır. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-05-28 12:43:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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