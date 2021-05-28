Konuralp müzesinde inceleme yapıldı

– Düzce Valisi Cevdet Atay, Konuralp müzesinde incelemelerde bulunarak, sergilenen eserler hakkında bilgiler aldı.

Prusias ad Hypium Antik Kenti’nin zengin kültürel mirasını yaşatmak üzere kurulan ve 2003 yılında ziyarete açılan Konuralp Müzesi’ni Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 3 teşhir salonu, 1 laboratuvar, 2 depo, 1 konferans salonu ve idari bölümlerden oluşan müzede, bin 848 arkeolojik, 491 etnografik ve 3 bin 898 sikke olmak üzere toplam 6 bin 237 eser bulunuyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, Konuralp Müzesi’ni ziyaret ederek müzede sergilenen eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tek tek eserleri ziyaret eden Atay, Konuralp Antik Kentinde yapılan kazı çalışmaları hakkında da bilgiler aldı.

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