Ev hanımları moda dünyasından kazanıyor

– Düzce Belediyesi Meslek Edinme Kursları (BELMEK) bünyesinde açılan Modelistlik ve Giyim kursu, moda dünyasına kazandırdığı yeni üretimcilerin ev ekonomilerine de katkı sunuyor.

Düzce Belediyesi Meslek Edinme Kursları (BELMEK) her yaştan kadın ve genci hayallerinin peşinde koşması için olanak sağlamaya devam ediyor. 5 ayrı merkezde 33 branşta eğitimler veren BELMEK’in en popüler kurslarından biri olan Modelistlik ve Giyim kursunda da kadınlar kendi kıyafetlerini tasarlayarak dikebilmenin gururunu yaşıyor. Düzce Belediyesi Hizmet Binasında Şubat ayında başlatılan kurslara 29 kursiyer katılırken Modelistlik kursunda haftada iki günden 8’er saat eğitim verilirken Giyim kursunda kursiyerler haftada iki gün 6’şar saat eğitim aldı. Kadın ve erkek pantolonu, etek, fantezi elbise ve tuvalet modülleri, bluz, çocuk kıyafetleri, ceket başta olmak üzere iç ve dış piyasada dikilen kıyafetlerin kalıplarının çıkarılması gibi konularda eğitim alan kursiyerler, hem kendi kıyafetlerini dikebiliyor hem de diktikleri kıyafetleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunabiliyor. Öte yandan modelistik branşında eğitim alanlar, sektördeki küçükbüyük ölçekli işletmelerde, modaevleributiklerde modelistlik yardımcısı unvanı ile çalışabiliyor hatta kendi işyerinde veya evinde üretim yapabiliyor, eticaret üzerinden de pazarlayabiliyor.

Modelistlik ve Giyim kursunun eğitmeni Melek Çim, 29 kursiyer ile çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Meslek öğrenip iş sahibi olmak isteyenler, yaptıklarını satıp aile bütçesine katkı koyma hedefi olanlar ve boş vakitlerini değerlendirmek isteyenler kursumuzun yolunu tutuyor. Özellikle ev hanımlarımız kursumuzda hem bir şeyler öğrenip üretiyorlar, hem de sosyalleşiyorlar. Giyim kursumuzu tamamladık. Modelistlik kursumuz devam ediyor. Bu kursun ardından kursiyerlerimiz tekstil sektöründe modelistlik yardımcısı olarak iş bulabilecekler” dedi.

Kursu başarılıyla bitiren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika da veriliyor.

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