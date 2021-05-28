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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özlü, katı atık tesislerinde incelemelerde bulundu

İHA

Başkan Özlü, katı atık tesislerinde incelemelerde bulundu

– Katı atık ayrıştırma, işleme ve enerji üretim tesisinde incelemelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin kronikleşmiş tüm sorunlarını çözmeye kararlı olduklarını belirtti.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin önemli yatırımlarından biri olan ve faaliyete geçirilmesinin ardından uzun yıllardır var olan çöp sorununu çözüme kavuşturması hedeflenen katı atık ayrıştırma, işleme ve enerji üretim tesisinde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında tesis hakkında konuşan Başkan Özlü, “ Düzce’nin kronikleşmiş bütün sorunlarını çözmeye kararlıyız. Geçtiğimiz yıllarda Düzce’nin en önemli sorunlarından birisi de çöp depolama sahasıydı. Hecinler bölgesine 50 Milyonluk yatırımla 18 ayda kurduğumuz bu fabrikaya Düzce’nin ve ilçelerinin çöpleri geliyor. Ön ayrıştırma tesisi dediğimiz bölmeye çöpler boşaltılıyor. Ön ayrıştırma da ikili ayrıştırma sistemine göre organik ve inorganik olarak ayrılıyor. Organik kısımlar fermantasyon havuzlarında, biyogaz havuzlarında gaz ve enerjiye dönüştürülüyor. Gaz balonu içerisinde depolanıyor ve motorlarda yakılarak elektrik enerjisi üretiliyor” dedi.
Tesisin Türkiye’nin en modern tesislerinden biri olduğunu belirterek konuşmasını sürdüren Başkan Özlü, “Buraya giren katı atık ve çöp ayrıştırılıyor. Enerjiye, gübreye, atıktan türetilmiş yakıta ve dolgu maddesine dönüştürülüyor. Bu tesisle onur ve gurur duyuyoruz. Bu tesiste yapmamız gereken birkaç küçük iş daha kaldı. Burada bir sera kuracağız. Bu serada Düzce’mize uygun dağ çileği yetiştireceğiz. Tesisimizi ziyarete gelenlere bu dağ çileğinden hediye edeceğiz. Bir de peyzaj düzenlemesi yaparak görüntüyü güzelleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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