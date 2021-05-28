11 yaşındaki kız hamile çıktı, annesinin erkek arkadaşı gözaltında



Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, yanına gelen 11 yaşındaki torununun durumundan şüphelenen anneanne, küçük kızı hastaneye götürünce hamile olduğu ortaya çıktı. Küçük kızın ifadesi üzerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı H.Ç. gözaltına alındı.

Olay, Düzce´nin Derelitütüncü Mahallesi´nde meydana geldi. Annesi A.K. ile birlikte İstanbul´da yaşayan 11 yaşındaki kızı A.K., Düzce´de oturan anneannesinin yanına geldi. Anneanne, torununun durumundan şüphelenerek küçük kızı hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Durum Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü´ne haber verildi. Çocuk İzleme Merkezi´ne götürülen çocuğun burada annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı H.Ç.´nin cinsel istismarına uğdağını söylediği öğrenildi.

A.K. koruma altına alınırken şüpheli H.Ç ve kızın annesi A.K,. İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-05-28 14:54:23



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