Düzce itfaiyesi gücüne güç katıyor Endüstriyel yangınlara müdahale artık daha kolay olacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bölgenin en büyük ve en güçlü itfaiye teşkilatını kurmak adına gösterdiği özverili girişimlerinde gözle görülür gelişmeler sağlanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda ihalesi tamamlanarak Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne kazandırılan ve endüstriyel yangınlara müdahalenin daha sağlıklı ve daha kolay hale gelmesini sağlayacak araçların, yapımının tamamlanmasını ardından Temmuz ayı içerisinde itfaiye teşkilatı bünyesine katılması bekleniyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi İtfaiye Teşkilatının modernizasyonu noktasında yeni itfaiye binasının şehre kazandırılması, Bahçeşehir bölgesinde kurulan istasyon ile şehre ve bölgeye hızlı ve sorunsuz hizmet götürülmesinin yolunu açmasının yanında teşkilata yeni araçların kazandırılmasında da önemli rol oynuyor.

Başkan Özlü’nün girişimleriyle oluşturulan bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı, envanterine kattığı 3 yeni aracın yangın söndürme sistemleri ve fiziki özelliklerinin tamamlanmasının ardından gerek Düzce gerekse de bölge de meydana gelebilecek olası endüstriyel yangınlara da daha hızlı müdahale edecek hale gelecek.

Bu kapsamda, İzmir’de bulunan fabrika da yapım çalışmaları süren araçların son durumunu Destek Hizmetleri Müdürü Barış Bayrak ile Su ve Kanal Müdürü Murat Gülmez ile birlikte yerinde inceleyen İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, 1 adet çift kabin tam donanımlı ilk müdahale aracı, 1 adet 32 metre tam otomatik merdivenli araç ve 1 adet 28 metre endüstriyel yangınlara müdahale aracı olmak üzere toplam 3 aracın yapımlarının en kısa süre içerisinde tamamlanarak önümüzdeki Temmuz ayı içerisinde Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde yerini alacağını belirtti.

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