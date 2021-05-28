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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın şeflerin başarı hikayelerini anlattı

İHA

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün hayata geçirdiği "Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Panelleri" kapsamında "Dijitalleşen Kadın Şefler ve Profesyonel Mutfakta Kadın" başlığı altında kadın şeflerimizin bilgi ve deneyimlerine yer verildi.

Kadın şeflerin başarı hikayelerini anlattı

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün hayata geçirdiği “Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Panelleri” kapsamında “Dijitalleşen Kadın Şefler ve Profesyonel Mutfakta Kadın” başlığı altında kadın şeflerimizin bilgi ve deneyimlerine yer verildi.
Moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldırım Yıldırım’ın yaptığı panelde; TV8 MasterChef 2020 Yarışmacısı Şef Esra Tokeli, MasterChef 2019 Yarışmacısı Şef Güzide Mertcan ve Şef Özlem Mekik, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.
Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zafer Akbaş, katılımcıların yararlanacağı son derece faydalı bir program olacağına inandığını belirterek, programa emek veren herkese ve misafir konuşmacılara teşekkür etti.
Panelin ilk sunumunu gerçekleştiren Şef Özlem Mekik, eğitimin önemine değinerek, okul bittikten sonra iş hayatı sürecinde de eğitimin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Şef olmak için çalışma isteğinin yanında, iyi bir matematik zekasına ve az da olsa kimya bilgisine ihtiyaç olduğunu dile getiren Özlem Mekik, kişilerin kendileri için rol model alabilecekleri bir lider seçebileceklerini ifade etti.

Gastronomi ya da mutfak işleriyle uğraşan kişilerin her zaman özverili olmak zorunda olduklarını söyleyen Özlem Mekik, şeflik mesleğinin sadece yemek yapmakla sınırlı olamayacağını, ürünlerin doğadan mutfağa gelme serüvenin de bilinmesi gerektiğini vurguladı.
Şef Güzide Mertcan ise yaptığı konuşmasında; kadın isterse her şey yapabileceğini ifade ederek, kadınları kenara itmeye çalışanların olabileceğini; ancak kadınların bu durum karşısında asla pes etmemeleri gerektiğini söyledi.

Hiç kimsenin kendilerini hafife almalarına izin vermemelerini isteyen Mekik, “İş bulamam diye korkmayın. Önümüz derya deniz, asla işsiz kalmazsınız. Eğer sizi hafife alan bir işyeri varsa orada durmayın. Size değer veren yerlerde çalışın.” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmenin pandemi ile birlikte mesleğe 10 yıl erken geldiğini söyleyen Güzide Mertcan, günümüzde insan olmadan üretim yapabilen dijital mutfaklar olduğunu; ancak bunun kendi işlerini engellememesi için, kişilerin kendilerini geliştirerek yeni şeyler üretmeye hazır halde olmaları gerektiğini vurguladı.
Panelin son sunumunu yapan Şef Esra Tokelli, yaptığı konuşmasında; isteyen herkesin çalışarak her türlüğü zorluğun üstesinden gelebileceğini ifade etti. Sürekli araştırma içerisinde olunması gerektiğini vurgulayan Esra Tokelli, günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yenilikleri takip ederek hayata geçirmenin önemine değindi.
Katılımcıların ve moderatör Doç. Dr. Yıldırım Yıldırım’ın sorularını da yanıtlayan konuşmacılar, kendi başarı hikayelerinden kısa kesitler anlatarak katılımcılara ilham kaynağı oluşturdular. Kendilerine gösterilen ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren panelistler, tüm katılımcılara teşekkür ederek sunumlarını sonlandırdı.

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