Ertürk “Etkili iletişim için kişiliğimizin farkına varmalıyız”

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ve Genç Kızılay Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen “Etkili İletişim ve Beden Dili” başlıklı program çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Zeynep Kömür yönetimindeki programda Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, “Etkili İletişim ve Beden Dili” konusunda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Yapılan araştırmalar sonucunda insanların günlük yaşamlarının yüzde 70’ini iletişimle geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, etkili iletişimin sadece konuşma yeteneği değil, karşısındaki insanı dinleyip gözlemleme, konuşma ve vücut dilini anlayabilme yeteneği olduğunu ifade etti. Bu yetiyi kazanabilmek için önce kişiliğimizin farkına varmamamız gerektiğini de sözlerine ekledi.

Etkili iletişim için önemli bilgiler aktaran Prof. Dr. Ertürk, “Konuştuğunuz kişiye saygılı ve görüşmeye konsantre olun. Konuşan kişinin sözünü bölmeye ya da cümlesini tamamlamaya çalışmayın. Karşınızdaki kişinin söylediğini tam olarak anladığınızdan emin olun. Ona isim takma yoluna gitmeyin. Konuşmanızın özellikle başında ve sonunda pozitif olmaya çalışın” ifadelerini kullandı.

Araştırmalara göre mesajın ulaşma oranında, yüz yüze iletişimde kelimelerin yüzde 10, ses tonunun yüzde 30, beden dilinin ise yüzde 60 önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, sunumunun son bölümünde etkin dinleme ilgili faydalı bilgiler paylaşarak sözlerini sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.