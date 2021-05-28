Peyzaj, süs bitkiciliği ve medyadaki yeri anlatıldı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’nin düzenlediği Orman Fakültesi Konferanslar Serisi’nin 54’üncü sayısında, peyzaj alanında yayın yapan Plant Peyzaj ve Süs Butikçiliği Dergisi ve 811 Eylül 2021 tarihleri arasında Sakarya Kırkpınar’da düzenlenecek olan Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’na yönelik bilgiler paylaşıldı.

Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Engin Eroğlu’nun yönettiği konferansta, Radyo Televizyon ve İnternet Yayıncıları Derneği (RATED) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Remzi Adıyaman ve İbrahim Adıyaman, “Peyzaj ve Süs Bitkiciliği” alanında yapmış oldukları çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği dergisinin, sektörün medya alanında yeterli temsil edilememesi nedeniyle yayın hayatına başladığını ifade eden konuşmacılar, derginin 11 yıldır yayın hayatını sürdürdüğünü ve sadece ülke içerisinde değil, Avrupa’da, Ortadoğu’da ve Türki Cumhuriyetlerinde de takip edildiğini ifade etti.

Kısa bir zamana kadar peyzaj ve süs bitkileri alanında ülkemizin yurt dışı alımına çok fazla ihtiyaç duyduğunu söyleyen misafir konuşmacılar, bugün ülkemizde peyzaj ve süs bitkileri üretimi çalışmalarının önemi anlaşıldığını ve kendilerinin de bu amaçla çalışmalarını yürüttüklerini katılımcılarla paylaştılar. Plant dergisinin, sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerin yanında öğrenciler tarafından da takip edildiğinin bilgisini veren konuşmacılar, dergiyi kar sağlamak için değil, sektöre hizmet etmek için yayın hayatına aldıklarını ve dergi takipçilerinin çok istekli geri dönüşleri sonucunda fuar ihtiyacı olduğunu gördüklerini, fuarcılığın da bu istekler doğrultusunda başladığını dile getirdi.

K onferansın kapanış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Uzun, “Anlatılanları dinlediğimizde sabır ve sebatın ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olduk. Hedefler sağlam konulursa ve o hedeflere ulaşmak için sabırla çalışılırsa başarılmayacak hiç bir şey yok. Bugün müthiş bir değişim var. İhtiyaçlarımız değişiyor, tasarımlarımız değişiyor. Bu değişimi iyi analiz edip, ona göre çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Gençlerimizi bu bilinçle eğitmeliyiz, gençliğe yapılan destek ve yatırım, her zaman için karşılığını bulacaktır.” diyerek, etkinliğe katkı sunan misafir konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etti.

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