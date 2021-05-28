

Tugay BEKTAŞAyşenur YAMAN/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, TIR'da yüklü sac rulo otomobilin üzerine düştü. Yaralanan otomobil sürücüsü Hüsniye Ezengin ambulansa götürülürken yaralı iki çocuğunun durumunu sordu.

Kaza, saat 18.30 sıralarında D-655 yolu Tepeköy mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Gazi Akyüz yönetimindeki 67 SM 219 plakalı TIR´ın kasasında yüklü sac rulo, Hüsniye Ezengin'in kullandığı 34 CNB 305 plakalı otomobilin motor kısmının üzerine düştü. Otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Hüsniye Ezengin otomobilde sıkışırken çocukları Sudem Ezengin (16) ve Salih Ezengin (12) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan çocuklar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Hüsniye Ezengin ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Hüsniye Ezengin ambulansa götürülürken, "Çocuklarım nasıl?" diye sordu. Kazayı haber alan ve olay yerine gelen sürücünün eşi ise "Aşkım ben buradayım. Her şey yolunda bir tanem. Ayakların, ellerin sağlam. Arabanın önüne saç düştü bir tanem. Sen toplayamadın. Araba savruldu. Sen rahat ol" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tugay BEKTAŞAyşenur YAMAN

2021-05-28 21:06:30



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