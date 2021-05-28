'Askere gideceğiz' yalanıyla esnaftan para toplayan 6 kişi yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, esnaftan 'Askere gideceğiz' yalanıyla para toplayan 6 kişi yakalandı, topladıkları 1950 TL'ye el konuldu.
Düzce´nin işlek caddelerinde, sırtlarına Türk bayrağı takarak esnafı dolaşan ve 'Askere gidiyoruz' yalanıyla para toplayan 6 kişi, Düzce Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sonrası takibe alındı. Zabıtayı fark eden 6 kişi kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin de desteği ile yakalanan 6 kişinin araçlarıyla Zonguldak´tan geldikleri ve esnaftan 1950 TL para topladıkları tespit edildi. Düzce Zabıta Müdürlüğü´ne götürülen şüphelilere, Kabahatler Kanunu gereği cezai işlem uygulanırken il dışına çıkarıldılar. Üzerlerinden çıkan paralara ise el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-05-28 21:12:36
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