390 bin nüfuslu il, metropol kentleri geride bıraktı AR-GE potansiyeli en yüksek 10. il Düzce oldu

– Düzce, TUBİTAK’ın ARGE teşvikleri ve performanslarına göre yaptığı değerlendirmede metropol şehirleri geride bırakarak “ARGE Potansiyeli En yüksek 20” iller arasında girdi.

TÜBİTAK ARGE potansiyeli en yüksek 20 ille ilgili paylaşımda bulundu. Buna göre 390 bin nüfuslu Düzce, ARGE potansiyeli en yüksek 20 şehirden birisi oldu. ARGE odaklı vizyonu ve potansiyelini bir kez daha kanıtlayan Düzce, listeye 10. Sıradan girerken, Mersin birinci oldu. Mersin’i Antalya takip ederken, Aydın ise üçüncü oldu. Gaziantep, Denizli, Kayseri, Balıkesir, Isparta, ve Adana’nın ardından Düzce gelirken İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol şehirleri Düzce geride bıraktı. Liste’de Konya 11. Sırada yer alırken, Tekirdağ 12., Sakarya 13., İzmir 14., Bursa 15., Manisa 16., Eskişehir 17., İstanbul 18., Ankara 19. Sırada yer aldı. Teknoloji üssü olarak bilinen Kocaeli ise listede 20. sırada yer aldı.

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