Modifiye tutkunları uygulamaya takıldı Trafik kurallarına uymayanlar, cezadan kaçamadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’de araçlarına trafik kurallarına aykırı eklenti yapan sürücüler, polis uygulamasına takıldı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, bazı sürücüler ise araçlarındaki uygunsuz eklentileri sökmek zorunda kaldı.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü havaların ısınması ile birlikte artan Trafik Kazalarının önüne geçebilmek adına D100 Karayolu Öztürkler kavşağında uygulama gerçekleştirdi. Araçlarına fazla eklenti yapan, amortisörlerini çıkartan, lastiklerini fazla büyüten, kasasında fazladan yük alan ve ön camlara film koyan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde araçlarına fazla eklenti yapanlar bölgede eklentilerini çıkartırken, çıkartmayanların araçları trafikten men edildi.

Ayrıca ön camlarına aracın içerisi gözükmeyecek derecede filmli olan araçların da ön filmleri söküldü. Trafik kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulanırken, ekiplerin denetimleri devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.