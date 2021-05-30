Ağa takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

– Düzce'de bir binanın balkon tentesindeki ağa takılan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Düzce'nin Demetevler Mahallesi’nde bir apartmanın balkon tentesindeki ağa güvercin takıldı. Çırpınan güvercini gören apartman sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Güvercinin takıldığı balkondaki daire sakinlerinin evde olmaması üzerine itfaiye erleri, bir alt kattaki evin balkonundan güvercini kurtarmak için harekete geçti. O anları cep telefonu ile kayda alan mahalle sakinleri ekipleri yönlendirirken, kapıldıkları heyecan video kaydına yansıdı. Güvercini dolandığı iplerden kurtaran itfaiye eri, günlerdir uçamayan güvercini gökyüzüne saldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.