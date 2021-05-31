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Çeltik üretiminde, Türkiye bu sisteme geçiyor Su tasarrufu sağlanması açısından damlama sistem kuruldu Su tasarrufunda yüzde 70’lik kazanç elde edilecek

İHA

Çeltik üretiminde, Türkiye bu sisteme geçiyor Su tasarrufu sağlanması açısından damlama sistem kuruldu Su tasarrufunda yüzde 70’lik kazanç elde edilecek

– Çeltik yetiştiriciliğinde Samsun Bafra’da yıllardır kullanılan damlama su sistemi Düzce’de ilk defa kuruldu. Düzceli çiftçilerin deneme amaçlı 5 dönümlük arazide kurduğu sistem ile hem yüzde 70’lik su tasarrufu sağlanacak hem de rekolte artacak.
Düzce’de çeltik ekimleri başladı. Osmanlı Saray mutfağına kadar uzanan Konuralp Pirinci için Düzce’de ilk defa yeni bir sistem devreye alındı. Daha önce salma sulama sistemi ile ekilen pirinç için daha önce Samsun Bafra’da kullanılan damlama sulama sistemi Konuralp bölgesinde devreye alındı. Damlama sulama sistemi ile sulanan arazilerde mahsulde verimlilik, su tüketiminde ise yüzde 70 oranında tasarruf sağlanacak. Konuralp’te ilk olarak 5 dönümlük alanda ekilen çeltikte verimlilikte artacak.

Su sıkıntısı yaşanmadan pirinç üretilecek
2030 yıllarında küresel ısınmadan dolayı su sıkıntısı yaşanacağı konusunda bilim adamları tarafından bir çok açıklama yapılıyor. Bu açıklamalar ışığında Düzce’de ki çeltik ekimlerinde damlama sulama sistemi ile Barajdaki su azalmasının önüne geçilecek. Düzce’de 2 bin dönümlük alanda yetiştirilen çeltiklerin sularının da boşa akmasının önüne geçilecek sistem ilk olarak Fatih Bayraktar’ın tarlasında uygulamaya konuldu. Değerler istenildiği gibi olduğu takdirde, arazilerin tamamında damlama sulama sistemi kullanılacak.

“Hem çeltik üreteceğiz, hem farklı ürün”
Damlama sulama sistemini Düzce’de ilk defa tarlasında kullanmaya başlayan Çiftçi Fatih Bayraktar, damlama sistemi ile hasat sonunda başka mahsul ekebileceklerini belirterek, “100 dönümlük arazide normal sulama sistemi ile pirinç ekimi yapıyoruz. Bu senede İl Özel İdaresi’nin Valiliğin ve Sulama Birliği’nin önderliğinde bu damlama sulamayı yaptık. Bu damlama sulama sisteminin özelliği biraz daha az işçilik sezonunda hasadını yaptığımız zaman tekrar hasadı kaldırıp başka bir ürün ekebilme şansımız var. Bu yüzden bunu ilk defa Düzce’de denedik. Şu anda çalıştırdık ve sularını bir taraftan veriyoruz. Bu ürünü kaldırdıktan sonra karnabahar, brokoli, lahana gibi kışlık ürünler ekebileceğiz. Yani yılda iki ekim yaparak gelir elde etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Su tasarrufu yüzde 70 olacak”
Damlama sulama sistemi ile su tasarrufu da yapacaklarını belirten çiftçi Bayraktar, “ Mühim olan çeltiğin ıslak nemli kalması. Nemli kaldıktan sonra sular birbirine kavuşuyor. Devamlı suyun altında kalıyor. Yani burada her gün sulama yapmayacağız. Dezavantajı da bu aynı zamanda. 2 günde bir su vereceğiz. Bu da pirince yeterli geliyor zaten. Suda yüzde 60 yüzde 70 tasarruf sağlayacak. İlerleyen senelerde Dünya genelinde su kıtlığı yaşanacağı söyleniyor. O zamanlarda çiftçimiz ne yapacak bu yüzde 70 su tasarruflu sistemi kullanacak. Yeterli su gelmediği zaman gelen su ila idare edecek” şeklinde konuştu.

“Rekolte artacak”
Samsun Bafra’da damlama sulama sisteminin kullanıldığını ve rekoltenin yüksek çıktığını vurgulayan Bayraktar, “ Samsun Bafra’dan gelen bu sistemi kuran arkadaşlarımız oradan bizim aldığımız rekoltenin üzerinde bile rekolte aldıklarını söylediler ve aldıklarını biliyoruz hatta. Üretimde damlama sulama olduğu için herhangi bir düşüş olmayacak. Fazlası bile olabilir. Bu o bölgelerde ekildi denendi” dedi.

“Osmanlı mutfağının Pirinci Konuralp’ten”
Osmanlı saraylarının mutfağında kullanılan pirinçlerin Konuralp bölgesinden gittiğini ve pirincin lezzetli olduğunu belirten çeltik üreticisi Fatih Bayraktar, “ Pirinç bu bölgede Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. O zamanlardan beri Düzce’nin Konuralp bölgesinde pirinç ekimi yapılıyor. Bir zamanlar biraz düşüş yaşadı. Şu anda İl Özel İdaresi, Sulama Birliği’nin desteği ile artık ivmeyi biraz daha yükseltebileceğiz. Daha da fazla ekimi olacak. O zamanlar Osmanlı saraylarına bile pirinç buradan gönderiliyordu. Eski dönemlerden beri bu bölgelerde pirinç ekiliyor. Suyun burada ki havzaya yakın olması sebebi ile burada pirinç ekimi yapılıyor. Ve pirincin baraj suyundan gelmesinden dolayı soğuk su girip çıktığı için diğer bölgelere göre çok lezzetli bir pirinci var. 1 dönümlük arazide işlenmemiş 800900 kilo arpa çıkıyor. Daha sonra işlenmeye girdikten sonra 1 dönümlük araziden bize 500 kilo pirinç geliyor. Yani 1 dönümden çıkan son hali ile tenceremize girecek pilav olabilecek pirinç haline geliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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