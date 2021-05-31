LGS öncesi son deneme sınavı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Başarıya Bir Adım Projesi kapsamında LGS öncesi son prova yapılacak.

Milli Eğitim Müdürlüğünce Başarıya Bir Adım Projesi kapsamında 1 Haziran 2021 Salı günü saat 09.30'da İl geneli LGS deneme sınavı yapacak. Sınav, tüm ortaokullarda yüz yüze uygulanacak. 6 Haziran 2021 Pazar günü LGS sınavına girecek olan öğrenciler için prova niteliğinde hazırlanan deneme sınavı, müdürlüğün Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.