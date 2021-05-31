Personel takibi karlılığı ekiliyor

Bilsoft Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Öztürk, teknolojik personel takip programının KOBİ’lere büyük kolaylık sağladığını söyledi.

Pandemi dolayısıyla yaşamakta olduğumuz kapanmalar, özellikle KOBİ’lerin ve küçük esnafın işleri önemli oranda olumsuz etkilendi. Bu nedenle, KOBİ’lerin bu zor dönemde ayakta kalabilmek için maliyet kalemlerini etkin yönetmeye ihtiyaç duymakta. Bu bağlamda, firmaların önemli maliyet kalemlerinden birisi olan personel giderlerinin etkin takip edilmesinin önemini vurgulayan Bilsoft Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Öztürk, COVİD19 dolayısıyla yaşanan kapanmalardan dolayı işletmelerin ekonomik olarak ayakta kalmakta zorlandığını ve bu dönemlerde personel gelir giderlerinin etkin yönetimin çok önemli olduğunu belirtti.

Firmalarla yaptığı online seminerlerinde konuşan Öztürk, “Çalışanlar şirkete değer katar. Çalışan memnuniyetinin sağlanması, bir işyeri seçimi ve çalışanlar ile işyeri arasında uzun vadede iş başarısına yol açabilecek kalıcı bir ilişki kurulması açısından çok önemlidir. Çalışanların maaş bordrosu işlemlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi, tüm ayrıntıların dikkate alınması ve hızlı bir şekilde ilerlemesi, yalnızca departmanın bu işi yapmasını kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda çalışanların işyerine olan güvenini de artırır” dedi.

Öztürk, Bilsoft personel modülünü bu nedenle geliştirdiklerini, bu programı kullanarak, çalışan eğitimi, maaş hesaplama, maaş sistemi, izin takibi, gelir ve gider takibi detaylı olarak kayıt altına alarak KOBİ’lerin işlerini basitleştirebileceğini, daha profesyonel ve hatasız bir yönetim sağlayabileceğini vurguladı

Yüksek kar vadeden Personel Takip Programının özelliklerinden kısaca bahseden Öztürk, yeni personel ekleme, personel izinleri girme, personele ait notlar, personel dosya veya resim ekleme gibi olanakları aktararak firmalarla beraber bu tür ihtiyaçlara göre ürünlerini geliştirdiklerini aktardı.

Aynı zamanda, Bilsoft Yazılım 2005'ten beri işletmelerin gelirgider, stok takibi, üretim hareketleri otomasyonu gibi dijital dönüşümlerinde 100 binin üzerinde kullanıcısına desteklerini veriyor. Geliştirdiği personel takibi ile de işletmelere büyük kolaylıkları sağlayarak KOBİ'lerin kayıplarını en aza indirerek karların artmasını sağlıyor.

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