67 okuldan 333 öğrenci eğitim alıyor Vali Atay, Bilim Sanat Merkezini ziyaret etti

– Düzce Valisi Cevdet Atay, 67 ayrı okuldan 333 öğrencinin eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerden bilgiler aldı.

Vali Cevdet Atay, eğitim kurumlarını ziyaret ediyor. Vali Atay bu kapsamda 2009 yılından bu yana özel yetenekli öğrencilerin destek eğitimlerini yürüten Bilim Sanat Merkezini gezdi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Cevdet Atay yöneticilerden de kurum hakkında bilgiler aldı.

Yetkililer, merkezde Düzce ilinden 67 farklı okuldan toplam 333 öğrencinin eğitim aldığını bu eğitimlerin öğrencilerin örgün eğitimleri ile çakışmayacak şekilde akşam ve hafta sonu şeklinde planlandığı bildirildi.

Yapılan bilgilendirmelerde ise “2009 yılından bu yana özel yetenekli öğrencilere deneyim, bilgi birikimi ile teknoloji ve proje hazırlama konusunda uzmanlaşmış bir ekiple birleştirerek sağduyulu, ülkesine hizmet edebilecek akademik olarak iyi nesiller yetiştirmek için çalışmaktayız. Bunun yanında merkezimizce akademik kadromuz ve teknik bilgi ve ekipmanlarımızla ilimiz ve bölgemiz okullarında birçok projeye danışmanlık yaparak, proje, patent gibi birçok alanda danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermiştir. Yine birçok yarışma, festival ve proje alanlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler ve birincilikler elde ederek kurumumuza, başarıya ulaşmak için çalışmak ve araştırmak düsturuyla çalışmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Müzik ve resim alanında da sanatçı yetiştiren kurumumuz, öğrencilerimizi sanat alanında da desteklemekte ve her ili alanda da gerçek yetenekler ortaya koymaktadır” denildi.

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