Polis ekipleri çocukların sevgisine duyarsız kalmıyor

Halkın huzurunu korumak için Düzce’de vatandaşların yoğun olduğu yerlerde devriye görevi yapan polisler, özellikle çocuklardan ve gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için mesai mevhumu gözetmeksizin 24 saat görevlerinin başında olan polisler bu görevlerini yerine getirirken aynı zamanda vatandaşların yoğun sevgisi ile karşılaşıyor. Kentin kamuya açık alanlarında görev yapan polis ekiplerini sevgilerini göstermek isteyen çocuklar, polislerle fotoğraf çektirerek polis olma hayali ile sevgilerini ölümsüzleştiriyor. Çocukların ve gençlerin bu isteklerini kırmayan polisler ise resim çektirmenin yanı sıra çocukları polis motosikletlerine, ekip arabalarına bindirerek sevgisine karşılık veriyor.

Bu durum ise çocukların gelecekte polislik mesleğini tercih etmelerine ve polisvatandaş arasındaki sevginin daha da gelişmesine katkıda bulunuyor.

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