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Güneşten korunurken yaralanmayın Güneş yanıkları su toplama ve yara olma vakalarına sebep olabiliyor Uzmanlar güneş alerjisine karşı uyardı

İHA

Güneşten korunurken yaralanmayın Güneş yanıkları su toplama ve yara olma vakalarına sebep olabiliyor Uzmanlar güneş alerjisine karşı uyardı

– Yaz aylarının gelmesi ile birlikte yazlık giysilerle gezmeye başlayan vatandaşları güneş çarpması konusunda uyaran uzmanlar, çok bilmeyen güneş alerjisine karşın koruyucuların önemine dikkat çekti.
Kısa kollu giysiler ile sokaklara çıkan vatandaşlar, yaz aylarında artış gösteren cilt hastalıkları neticesinde oluşan rahatsızlıkları ile hastanelik olabiliyor. Güneşin tadını çıkarmak isterken güneş yanıkları, güneş lekelenmeleri ve güneş alerjisi rahatsızlıklarının oluşan vatandaşların kısa süreli güneş koruyucuları ile rahatsızlıklarını giderebileceklerini belirten uzmanlar, sonrasında ise hastaneye başvurulmasının önemine değindi. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşları güneş alerjisine karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal, “ Yaz aylarının gelmesi ile beraber güneş yanıkları güneşe bağlı lekelenmeler sık gelmeye başladılar. Bizim genel olarak önerdiğimiz konu çok bilinen bir şey. Hastalarımızın özellikle güneş yanıklarından güneşe bağlı hastalıklardan korunmaları için güneşin en dik olduğu saatler olan Saat 11.00 ila 17.00 arasında dışarı çıkmamalarını, çıksalar bile gölgede kalmalarını istiyoruz" dedi.

Su toplama ve yara olma vakaları görülebiliyor
Güneşli günlerde dışarıya çıkmadan önce alınabilecek tedbirlere değinen Haşal, "Yüksek koruma faktörlü güneş kremlerini kullanmayı öneriyoruz. Bunda 50 faktörlü güneş koruyucuları dışarı çıkmadan yarım saat önce sürmelerini 23 saatte bir tekrar güneş gören bölgelerini görmelerini öneriyoruz. Buna rağmen uzun süre kullandıkları ilaçlara bağlı olabilir yada deri rengine bağlı olarak yine de güneş yanıkları bizim hafif bir kızarık ile seyreden güneş yanıkları ile gelen hastalarımız olduğu gibi çok daha ileriye su toplama yara olma gibi gelen vakalarımız da oluyor. Hafif kızarıklıklarda buna yönelik yatıştırıcı losyon ve kremler ile bazen ağrı kesiciler kullanıyoruz ama daha ileri vakalarda su toplayan yerlerin boşaltılması ve pansumanlar yapmak gerekiyor. Şiddetine göre değişebilmekle birlikte evdeki tedavilerden çok bir hekimin görmesini istiyoruz hastalarımızın. Yazın uzun kollu kıyafetler kullanmak Beyaz renk uzun kollu ve şapka koruyucu faktörlere de özen göstermek önemli” diye konuştu.

“Güneş alerjilerine dikkat!”
Güneş alerjilerinde titanyum dioksit kullandıklarını belirten Cilt hastalıkları uzmanı Dr. Eda Haşal, “Bu dönemde çok sık gelen hasta grubumuz güneş alerjileri. Güneş alerjisi ile de hastalar sık gelebiliyorlar pandemiden sonra. Özellikle hastalarımızın geliş şikayeti genellikle hastaların boyunlarda bacaklarda kollarında kırmızı renkli veya deri renginde toplu iğne başı boyutunda kabarıklarla oluyor. Bu hastalar daha çok kaşıntıdan şikayet ederek geliyorlar. Dayanılmaz bir kaşıntı ile geliyorlar. Çok ileri vakalarda güneş görmeyen noktalara doğru yayılabiliyor. Aslında ultraviyoleye karşı cildin ilk temasta oluşturduğu bir duyarlanma gibi bir şey denebilir. Nasıl kişilerde toz ve poler alerjisini olabiliyor buda bu tarz bir alerji. Bizim bu tarz hastalarda yaklaşımımız genellikle tanıya ilk geliş şikayeti ile tanı koyuyoruz ve güneş alerjisi diyoruz. Önerimiz ilk dönemde alerji hapları ve çok şiddetli vakalarda kortizon tedavileri, hidrosiklorin dediğimiz tedaviler. Hatta bağışıklık sistemini bir tık baskılayan ilaçlar olabiliyorlar. Bu hastalarda yatıştırmak için bu tedaviler haricinde mutlaka mineral etkili güneş koruyucularını öneriyoruz. Normal standart güneş koruyucular yeterli gelmeyebiliyor bu hastalarımızda. Daha çok çinko oksit ve titanyum dioksitli koruyucuları tercih ediyoruz. Bariyer koruma dediğimiz uzun kollu eşyalar ve şapka kullanımını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Güneşten korunma önlemlerine dikkat
Şubat aylarından itibaren hastalardan dışarı çıkıp duyarlanmalarını istediklerine değinen Haşal, "Yaz ayları geldiğinde birden güneş ile beraber alınan reaksiyon oluşmasın diyoruz veya kış aylarında fototerapi vererek cildi biraz daha duyarlandırarak yaz aylarına hazırlık yapabiliyoruz. Güneşe bağlı lekelenmelerde bu dönemde çok sık geliyor. Yaz aylarında genellikle güneş lekelerine karşı tedavi çok fazla uygulamıyoruz. Daha çok güneş koruyucular ile önlem alarak sonbaharda havaların serinlediği güneşlerin azaldığı dönemlerde güneş koruyucular ile beraber aktif leke tedavisine başlıyoruz. Bizim isteğimiz yaz aylarında hastalarımızın güneş koruma önlemlerine dikkat ederek pandemiden sonraki dönemde açık havanın tadını çıkarmaları” ifadelerinde bulundu.

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