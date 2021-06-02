Düzce’ye Eczacılık Fakültesi

–Resmi Gazetede yayınlanan kararla Düzce Üniversitesi’ne Eczacılık Fakültesi kurulacağı resmileşti.

2 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile bazı üniversitelerde yeni bölümler açılırken bazı üniversitelerde ise bazı bölümler kapatıldı. Düzce Üniversitesi bünyesinde Eczacılık Fakültesi kurulması kararı verildi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yayınladığı mesajda “12 fakülte, 4 enstitüsü, 10 meslek yüksek okulu, birçok araştırma uygulama merkezi ve 39 bini aşkın öğrencisiyle 15. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Düzce Üniversitesi olarak bu anlamlı yılda bünyemize yepyeni bir birim kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Eczacılık Fakültemizin kuruluşunda bayta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. M. Yekta Saraç’a ve kurul üyelerine gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum. Düzce’mize ve üniversitemize hayırlı olsun” dedi.

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