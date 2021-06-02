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TEM otoyolunda tır karşı şeride geçti Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı

İHA

TEM otoyolunda tır karşı şeride geçti Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı

TEM otoyolu Düzce geçişinde refüjü aşan tır karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.
Kaza TEM otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Fehmi Bülbül idaresindeki 34 FU 7855 plakalı FİAT marka hafif ticari araç ile aynı istikamette seyir halinde olan İbrahim Sarı idaresinde 61 K 21744 plakalı DAF marka tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Sarı idaresindeki tır refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu esnada İstanbul’dan Ankara istikametine araç olmaması facianın önüne geçti. Karşı şeride geçerek savrulan tır önce bariyerlere ardından yolun ortasına gelerek durabildi. Kazada bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri araç sürücülerine müdahalede bulunurken, sürücülerin tedavisi ayakta yapıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, TEM otoyolunun her iki istikameti tek şeritli trafiğe kapandı.
Tır sürücüsü İbrahim Sarı, “Ben İstanbul istikametine seyir halindeydim. Bu araç geldi bana çarpınca direksiyon hakimiyetimi kaybedip karşı şerife geçtim. Bariyere çarpıp yolun ortasında durdum. Allah’tan başka bir şey yok” ifadelerinde bulundu.
Kazada karşı şerife geçen tırın mazot tankerinin delinmesi nedeni ile yola litrelerce mazot dökülürken, yolda kara yolları ekipleri başka bir kaza olmaması için önlem aldı.

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