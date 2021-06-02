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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitime çevrimiçi destek

İHA

Eğitime çevrimiçi destek

Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği II. sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Uygulaması dersi kapsamında “Çevrimiçi Eğitime Destek” projesini hayata geçirdi.
Projede yer alan öğrenciler, Proje Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Seyfettin Sevinç, Düzce İsmetpaşa Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmenleri Özlem Özcan Baykurt ve Serpil Şen rehberliğinde “Web 2.0” uygulamalarının eğitimde kullanılmasına yönelik bilgi ve deneyimlerini anlattı.
Pandemi sürecinde artan çevrim içi eğitimleri hakkında bilgi ve deneyimlerini anlatan Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) Rehber Öğretmeni Özlem Özcan Baykurt, Fen Bilimleri dersi öğrencilerinin daha aktif olması gerekirken, uzaktan eğitim sürecinin bu durumu olumsuz olarak etkilediğini ifade etti.
Uzaktan eğitim sürecinde yaşanan deneyimlere de değinen Düzce İsmetpaşa Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Özlem Özcan, “Fen Bilimleri dersi, öğrencilerin daha aktif olmasını zorunlu kılan derslerden biri olmasına rağmen uzaktan eğitim süreci bu durumu maalesef olumsuz etkilemiştir. Toplum hizmeti dersi kapsamında Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Öğretmenliği II. sınıf öğrencilerinin derslerimizdeki uygulamalar sayesinde öğrencileri aktif tutabilmek, öğrencilerin dikkatini çekebilmek ve hazır bulunmalarını arttırabilmek için Web 2.0 araçlarını kullanmanın ne kadar etkili olduğunu gözlemleme fırsatı yakalamış olduk. Uzaktan eğitim sürecinde genel olarak öğrencilerin derslere hazır bulunma düzeyinin düşük olduğunu gözlemledim. Web 2.0 araçlarıyla ilişkilendirilmiş Fen Bilimleri dersinde öğrencilerin algılarının açık, daha meraklı ve daha aktif olduğunu söyleyebiliriz. Derslerin sonundaki değerlendirme aşamasında web 2.0 araçlarını kullanmanın öğrencilerde heyecan ve merak duygusunu harekete geçirdiğini, bu araçların kullanıldığı zamanlarda derse katılımın arttığı hatta ders süresi bitmesine rağmen öğrencilerin etkinliklere devam etmek istediği gözlemlenmiştir. Buradan Web 2.0 araçlarıyla Fen Bilimleri dersi daha eğlenceli ve ilgi çekici hale geldiği sonucuna varılabilir. Bu süreçte emeği geçen geleceğin öğretmenlerine çok teşekkür ederim. Onlardan öğrendiğim birçok Web 2.0 aracını deneyimleyerek öğrencilerime sunma fırsatı yakalayabildiğim için Dr. Ömer Seyfettin Sevinç hocama da ayrıca teşekkür ederim” dedi.
Fen Bilimleri Öğretmeni Serpil Şen ise paylaştığı deneyimlerinde, “Fen Bilimleri dersi kazanımlarının öğrencinin günlük yaşam becerilerini arttırmaya yönelik olması ve içinde yaşadığı hayatı anlamlandırma açısından birçok deneyim sunması öğrenci merkezli olmayı daha fazla gerektirmektedir. Web 2.0 araçları kullanımı ile planlanan derslerimde gözlemledim ki daha aktif ve katılımcı bir sınıf atmosferi oluştu. Öğrencilerim ile birlikte hangi araçların hangi konu içeriklerine uygun olduğunu tartışarak kendi ürünlerini oluşturabilecekleri konusunda motive edici olmaya çalıştım. Kendimin ve öğrencilerimin bu süreçte hem eğlenerek, hem de teknolojik okuryazarlık düzeylerini arttırarak kalıcı öğrenmeler elde ettiğimiz sonucuna varabilirim. Web 2.0 araçları ile her öğrenme alanına uyumlu çalışmalar hazırladık. Böylece öğrencilerim ders sürecinin önemli bir parçası haline geldi. Öğrencilerimin yapılan çalışmalardaki performanslarını anında değerlendirebilmek, kazanımlar ile ilgili eksiklikleri çok kısa bir sürede belirleyerek dönüt verme imkanı bulmak ders başarısını olumlu yönde etkiledi. Bir paylaşım ile cümlelerimi tamamlamam gerekirse; yaptığım konu tekrarlarımda gördüm ki web 2.0 araçları ile yapılan sunumlardaki görseller, bilgiler, yarışların şampiyonları hiç unutulmamış. Kendini merkeze alan öğrencilerimin öğrenmeyi içselleştirdikleri ve bu süreçte mutlu olduklarını gözlemledim. Topluma hizmet dersi kapsamında planlanan süreçte emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederim. Bu sürecin bir parçası olmak bizleri çok mutlu etti” ifadelerine yer verdi.
Deneyimlerin anlatıldığı programda Düzce Üniversitesi öğrencileri; Melike Toktaş, Melisa Güler, Gamze Kaya, Kübra Nur Bayram, Merve Nas, Zeynep Alan, Zehra Aktekin, Miray Alpay, Rabia Yavuz ve Yüsra Arslan süreç içerisinde yaptıkları çalışmaları ve aldıkları geri bildirimleri de anlattı.

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