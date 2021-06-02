Sinemalar 1 Temmuz’dan sonra açılacak

– Düzce’de sinema salonları faaliyetlerine 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra başlayacak.

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet Atay başkanlığında olağanüstü olarak toplandı. Korona virüs pandemisi gündemi ile toplanan meclis şu kararları aldı; Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığının 1 Haziran 2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi doğrultusunda 1 Haziran’dan itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.0021.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması hususu göz önünde bulundurularak; sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine karar verdi.

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