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Covid-19 sürecinin beyaz önlüklü kahramanları umudunu aşılanmaya bağladı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Dilek Yekenkurul: “Aşılama da yüzde 80’lere ulaşırsak pik görmeyiz” “Kasım-Aralık aylarında eskisi gibi olmaz”

İHA

Covid-19 sürecinin beyaz önlüklü kahramanları umudunu aşılanmaya bağladı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Dilek Yekenkurul: “Aşılama da yüzde 80’lere ulaşırsak pik görmeyiz” “Kasım-Aralık aylarında eskisi gibi olmaz”

– Korona virüs sürecinde aşılanmanın yüzde 80'lere ulaşmasıyla yeni bir pik yaşanmayacağı öngörüsünde bulunan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Dilek Yekenkurul, vatandaşların kesinlikle aşı olmalarını tavsiye etti. Yekenkurul, “Bu konuda yine kendimizden örnek vereceğim. Şöyle düşünmelerini istiyorum. Neden sağlıkçılar aşıyı reddetmiyor?” dedi.
Sağlık Bakanlığı ülke genelinde aşılama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ülke genelinde 29 milyon 553 bin aşılanma yapılırken, 1. Doz aşılama uygulanan kişi sayısı ise 16 milyon 853 bini geçti. Aşılanma bir yandan devam ederken, bir yandan da ülke normalleşmeye başladı. Korona virüs sürecinde verdikleri mücadele ile beyaz önlüklü kahramanlar olarak vatandaşların adlandırdığı sağlık çalışanları ise aşılanmanın önemine vurgu yaptı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru Dilek Yekenkurul, aşılamanın faydasını gördüklerini belirterek “Genel olarak yoğun bakımlardaki yaş oranlarımız biraz azaldı. Çünkü aşılanan bir kesim var. İlk pandeminin başladığı dönemlerde daha ileri yaşlarda vakaları yoğun bakımlarda görüyorduk. Hatta maalesef ölümle sonuçlanıyordu. Ama bu 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın aşılanmalarından sonra yoğun bakımda maalesef gördüğümüz hasta grubu biraz daha erken yaşa indi. Genel olarak 65 yaşın altı diyebiliriz” dedi.

“Aşı olan meslektaşların korona virüse yakalanmadı”
Aşıya kesinlikle güvendiklerini ve aşının etkili olduğunu belirten Dr. Yekenkurul, “Biz aşıya kesinlikle güveniyoruz. Aşının etkili olduğuna inanıyoruz. Bunu kendi camiamızdan da gördük. Örneğin benim meslektaş arkadaşlarımdan birisinin bütün ev ahalisinin korona testleri pozitif oldu, ancak kendisinin ki pozitif bile olmadığını gördüğümüz çok arkadaşımız oldu. Normalleşmeye başladık. Geçen sene yaz aylarını rahat atlattık. Bunu da yine rahat atlatacağımızı düşünüyoruz. Normalleştik diye bütün tedbirleri bırakmamız gerekmiyor. Bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da açıkladı. Bütün normalleşme süreci tedbirler eşliğinde gidecek. Bu tedbirler yapıldığı sürece özellikle mesafeye ve maske kurallarına uyulduktan sonra rahat atlatacağımızı düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

“KasımAralık aylarında eskisi gibi olmaz”
Geçen sene normalleşmenin ardından Kasım ve Aralık aylarında ki artışın bu sene olup olmayacağı ile de ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji’nde öğretim üyesi Dr. Dilek Yekenkurul, “Biz şu ana kadar aslında 3 pik yaşadık. Birincisi ilk başladığımız dönemlerdi. O dönem ölüm oranımız o kadar fazla değildi. Ama Kasım Aralık aylarında çok ciddi ölüm ve hastalık oranları ile karşı karşıya kaldık. Sonraki yaşadığımız Mart Nisan döneminde o kadar fazla yaşamadık. Biz bunun hepsinin aşıya bağlı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Kasım Aralık aylarında 65 yaş üstü çok fazla hasta kaybettik. Aşımızda yoktu o zaman. Ama şimdiki süreçte yine hastalık görüldü yine bir pik yaşadık ama o kadar ölüm oranı görmedik” dedi.

“Sağlıkçılara aşıyı reddetmedi, halk her hastalıkta onlara güveniyor”
Vatandaşların aşıyı tercih etmesi gerektiğini dile getiren Dr. Yekenkurul, “Vatandaşlar kesinlikle aşı olmalı. Bu konuda yine kendimizden örnek vereceğim. Şöyle düşünmelerini istiyorum. Neden sağlıkçılar aşıyı reddetmiyor? Yani bu işi bilen kişilere güvenmek zorundayız. Biz zaten aşının hep içindeydik. Aşı bizim için yeni bir şey değil. Özellikle enfeksiyon hastalıkları olarak yeni bir şey değil. Biz bunu kendi aşı sunumlarımızda da sürekli söylüyoruz. Aşı bizi kurtarıyor. Başka bir çaremiz yok. Bugüne kadar da bunu gördük. Yaklaşık 1 seneyi geride bıraktık ve bu bir sene içerisinde faydasını gördüğümüz tek şey aşıydı. Kapandık açıldık bütün tedbirleri yaptık ama bizim bu son yaşadığımız pikte bizi kurtaran tek şeyin aşıya başlamak olduğunu gördük” ifadelerinde bulundu.

“Aşılama da yüzde 80’lere ulaşırsak pik görmeyiz”
Normalleşmenin ardından eskisi gibi kötü dönemlerin görülmeyeceğini dile getiren Dr. Yekenkurul, “Eskiyi yaşamayacağımızı umuyorum. Biz bu başlangıç dönemini bile yani aşının başlanmasının bile faydasını gördüysek bu yaz dönemini özellikle de aşı seferberliği diye bahsedilirken bu şekilde bütün halkın aşılanmasını sağlayabilirsek en azından yüzde 75 ila 80’lere ulaşabilirsek kesinlikle bir daha bu pikleri göremeyeceğiz. Evet belki hastalık biraz devam edecek tamamen hayatımızdan gitmeyecek. Bu tarz virüslerimiz bizim her zaman var. Tamamen gitmeyecek ama pik yaşamayacağız” dedi.

“Grip salgınları da yaşadık, onları da aşı ile atlattık”
Aşının her zaman hayatlarında olduğunu ve korona virüs kadar olmasa da grip salgınları yaşadıklarını ve aşılanma ile atlattıklarını belirten Dr. Yekenkurul, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Bu kadar geniş çaplı olmasa da biz grip salgınlarını da ara ara yaşadık. Onları da aşı ile çözdük. Bunun da yine aynı şekilde olacağını düşünüyorum. En azından mevsimsel gripmiş gibi hayatımızda kalacak belki. Ama bu kadar büyük salgın boyutunda öldürücü hastalık gibi olmayacak.”

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