Mantar zehirlenmelerine dikkat

– Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, ülke genelinde yağışların artması nedeni ile doğada yetişen mantarların üremesinde ve tüketiminin artmasına bağlı zehirlenme vakalarında artış olabileceğini belirterek vatandaşları mantar zehirlenmesine karşı uyardı.

Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenilmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebileceğini belirten Düzce İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ülkemizde doğal ortamlarda zehirli mantarların yetiştiği ve vatandaşın da bu mantarlara çokça rağbet ettiğini belirten açıklamada “Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu mevsimlerde görülür. Etinin rengi, kokusu ve tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığı anlaşılamaz. Bölgemizde de doğal alanlarda yetişen zehirli mantarların da bulunduğu unutulmamalıdır. Zehirlenme belirtileri olarak mantarda bulunan zehirin niteliğine göre 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabiliyor ve çeşitlilik gösterebiliyor. Mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları ve ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri görülebiliyor. Zehirlenme belirtileri görüldüğünde Alo 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) aranmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” denildi.

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