Otomobilin bisikletliye çarpması kamerada (2)

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Düzce´de, bisikletle giderken, otomobilin çarpması sonucu yaralanan Yaşar Özcan (61), kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi´nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-06-03 14:56:10



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